CAPUA. Nigeriani in difficoltà, due vigili urbani gli pagano la spesa

Erano digiuni da giorni

CAPUA – Nella mattinata di ieri una pattuglia della Polizia Locale, formata dagli agenti Dallorto Giovanni e Rapido Ragozzino Salvatore, mentre transitavano in via Palasciano, notavano due persone di colore che con continui gesti cercavano di attirare l’attenzione dei due operatori. Questi ultimi prontamente si avvicinavano ai due, originari della Nigeria ma regolarmente residenti a Capua, i quali asserivano di essere digiuni da diversi giorni in quanto era da oltre un mese che avevano perso il lavoro.



In un primo momento invitavano i due africani a recarsi presso un centro di accoglienza, ma dopo circa un’ora i due soggetti venivano notati in via Napoli e a loro dire, asserivano che il centro non era stato possibile, a quel punto gli Agenti, dopo aver appurato che i due africani non stessero mentendo, li invitavano presso due esercizi commerciali per l’acquisto di viveri di prima necessità.