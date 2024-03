CAPUA. Scompare dalla sua postazione la Mater Matuta di Clara Menerella. Il consigliere comunale Massimo Antropoli: “Da mesi non c’è notizia di quando ritornerà a suo posto”

L’opera richiama la grande e importante collezione di matres matutae custodita nel magnifico Museo Campano

CAPUA – È scomparsa dalla sua originaria collocazione in via Mezz’Appia la Mater Matuta realizzata dall’artista Clara Menerella e collocata lì nel 2009 in occasione di lavori di realizzazione del manto stradale, spartitraffico che funge anche da fioriera, stalli della sosta, piantumazione alberi e siepe. L’inaugurazione dei lavori fu anche l’occasione per svelare ai cittadini e in generale a tutti i passanti della trafficatissima Porta Roma l’opera della Menerella che da mesi non è più nella sua area. L’opera richiama la grande e importante collezione di matres matutae custodita nel

magnifico Museo Campano, “in continuità col passato, è quasi un «ex voto, un’offerta propiziatoria, un ringraziamento per la fecondità di frutti delle nostre terre, ancora abbondanti nonostante i guasti dell’uomo” – così la spiegava l’artista. Ora la sua scomparsa si tinge di giallo, non solo perché sono mesi che nessuno ha provveduto a notiziare la comunità della statua scomparsa ma soprattutto perché non si conoscono gli eventuali tempi di ricollocazione della mater. La madre, ed è questa la speranza dei tanti, potrebbe anche essere stata messa in sicurezza in qualche deposito ma i più comunità non hanno notizie certe. Il consigliere Massimo Antropoli: “Il solito atteggiamento di disinteresse verso il della città;non solo verso gli immobili comunali, molti dei quali giacciono in una condizione di

ma anche verso testimonianze della cultura. Da mesi non si hanno notizie della statua realizzata dalla Menerella e non c’è nessuno che ha avvisato i cittadini dell’accaduto. Tele Villani, che per chi non la conoscesse è sintonizzata sul social facebook, non ci ha dato comunicazione; ovviamente non ce l’aspettavamo nemmeno dall’assessore alla cultura o da quello al patrimonio, che spesso dimenticano le loro deleghe, figuriamoci le sorti di un’opera artistica. Chiedo che vengano fornite immediate e dettagliate notizie circa l’eventuale danneggiamento dell’opera, la sua

attuale collocazione, quando sarà riposizionata al suo posto o se c’è qualcosa che osta a tale operazione. Quanto tempo bisognerà ancora attendere? Mesi fa era stata fotografata mentre giaceva al suolo, il che lascerebbe pensare a un danneggiamento come conseguenza di un sinistro stradale. Ma c’è qualcuno che sta seguendo

l’eventuale iter di risarcimento? Tutto tace, anche tele Villani!”.