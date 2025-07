CAPUA. Una famiglia educatissima: il “solito” M.Z., figlio di una politica, picchia e manda in ospedale un coetaneo. Ma stavolta scatta la denuncia

L’episodio ieri sera in via Pomerio, sul posto i carabinieri. Ora si aspetta l’intero nucleo familiare alterni l’attività politica e imprenditoriale di guida della città di Capua con sedute e udienze davanti ai giudici

CAPUA – Un episodio di violenza ha scosso ieri sera la tranquillità di Capua. In via Pomerio, a pochi passi dal centro cittadino, un giovane è stato aggredito e malmenato per cause ancora in corso di accertamento.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore sarebbe M. Z., diciannovenne figlio di un noto politico della città di Fieramosca. La vittima, P.M. ha riportato ferite tali da rendere necessario il trasporto in ospedale, dove è stato affidato alle cure dei medici.



Sul luogo dell’accaduto è prontamente intervenuta una pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione, che ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’aggressione e accertare le responsabilità.

Questo ennesimo atto di violenza, che vede ancora una volta protagonista il figlio di un politico locale, venuto alla ribalta delle cronache per un episodio simile lo scorso mese di febbraio quando durante i festeggiamenti del carnevale si rese responsabile di un’aggressione ai danni di un giovane tunisino, getta un’ombra sulla città di Fieramosca, alimentando la preoccupazione per un crescente imbarbarimento sociale

L’episodio di ieri ha trasformato una spensierata sera d’estate nell’ennesimo atto di violenza dal quale si evince una deriva socio culturale ben lontana dalla cartolina disegnata dal primo cittadino Adolfo Villani e il fatto che sia coinvolto ancora una volta la famiglia di chi rappresenta in prima persona la città di Capua, la dice lunga di cosa la città sia diventata sotto il governo (si fa per dire) di un deludentissimo Adolfo Villani