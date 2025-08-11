Carabiniere casertano muore a 64 anni

11 Agosto 2025 - 18:24

PORTICO DI CASERTA – Portico di Caserta in queste ore ha dovuto dire addio Daniele Piccirillo, 64 anni, stimato ex appuntato scelto dei Carabinieri. L’uomo, andato in pensione dopo una lunga carriera nell’Arma, si è spento nelle ultime ore, lasciando nello sconforto parenti, amici e concittadini.

La moglie Laura e i figli Giuseppe e Carmela ricordano un marito e padre affettuoso, sempre pronto a mettersi a disposizione del prossimo. I funerali si terranno martedì 12 agosto alle ore 17 nella chiesa di San Pietro Apostolo a Portico di Caserta.

