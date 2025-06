Carabiniere investito da motociclista durante un controllo: è caccia al fuggitivo

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

VILLA LITERNO – Un carabiniere è rimasto ferito nella mattinata di oggi durante un controllo di routine sul territorio. Il militare, in servizio presso la stazione di Villa Literno, ha intimato l’alt a un motociclista a bordo di un mezzo privo di targa. Il conducente, inizialmente, sembrava intenzionato a collaborare e si era fermato.

Secondo una prima ricostruzione, però, nel momento in cui il carabiniere si è avvicinato per procedere all’identificazione, il motociclista ha improvvisamente riacceso il motore e si è dato alla fuga, investendo il militare. Il carabiniere è stato scaraventato a terra con violenza, riportando diverse escoriazioni e contusioni. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. I colleghi presenti hanno prestato i primi soccorsi e il militare è stato trasportato d’urgenza alla clinica Pineta Grande.

Sono in corso le indagini per risalire all’identità del fuggitivo, che al momento è irreperibile. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.