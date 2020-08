Carabinieri in azione A BAIA DOMIZIA. Ieri sera blitz: 6 denunciati per droga. Sequestrata cocaina, tutti i numeri

BAIA DOMIZIA – Nel corso della tarda serata di ieri e fino alle prime ore di oggi 15 agosto, i Carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, nell’ambito di predisposti servizi di controllo del territorio, che continueranno anche nei prossimi giorni, con particolare riferimento alla zona balneare di Baia Domizia, in occasione della movida notturna, hanno deferito in stato di libertà sei persone, per detenzione di sostanze stupefacenti, porto di oggetti atti ad offendere, e guida in stato di ebrezza. I militari dell’Arma, nel corso del servizio hanno altresì provveduto a sottoporre a sequestro di quattro dosi di cocaina per un totale di gr. 3, e una mazza da baseball. La particolare attività ha consentito di procedere al controllo di 126 veicoli, 25 esercizi commerciali, di effettuate 18 perquisizioni, domiciliari e personali e di elevare 13 contravvenzioni al codice della strada, oltre al sequestro di un veicolo ed al ritiro di 3 patenti di guida.