Carmen perde la sua battaglia con la malattia. Muore giovane madre

Il dolore dell’intera comunità

SAN MARCELLINO (Lidia e Christian de Angelis) – Addio Carmen, giovane madre. Un terribile lutto sconvolge la comunità la giovane e dolcissima Carmen De Santis è volata via troppo presto dopo aver lottato contro il male. La donna sposata e madre dopo una lunga agonia ha lasciato la vita terrena. La sua dipartita ha sconvolto tutti, era una donna gentile, sorridente, simpatica e disponibile una brava persona davvero.

Appena appresa la notizia numerosi i messaggi di addio e cordoglio questo il saluto di addio scritto da Crescenzo Della Corte: “Un altro velo triste si posa ancora una volta sulla nostra comunità. Un giorno che non doveva arrivare. Un’altra giovane nostra compaesana ci lascia. Dopo una lunga agonia, Carmen ci ha lasciato. Era una figlia di San Marcellino. Una persona per bene. Una moglie e mamma dolce. Il suo sorriso lo ricorderò per sempre. Ciao Carmen, buon viaggio…Sentite Condoglianze alla famiglia De Santis. Tutto il gruppo “San Marcellino ieri ed oggi” si unisce attorno alla famiglia De Santis per la perdita della cara Carmen.”.