Casa popolare occupata abusivamente: arriva la municipale, scatta il blitz

AVERSA – Il Comune di Aversa ha emanato un’ordinanza di rilascio forzato di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo.

La vicenda ha preso avvio lo scorso 4 giugno, quando l’Acer ha comunicato al Comune di aver già diffidato l’occupante dell’alloggio a lasciarlo libero entro 30 giorni. Un successivo sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale il 26 giugno ha confermato la permanenza abusiva dell’occupazione.

L’ordinanza obbliga dunque l’occupante – insieme al proprio nucleo familiare e a eventuali altri soggetti presenti – a lasciare l’immobile entro 30 giorni dalla notifica. In caso contrario, si procederà con lo sgombero coattivo tramite l’intervento della Forza Pubblica, l’apertura forzata dell’alloggio e la rimozione dei beni mobili, che saranno inventariati, trasportati in deposito e tenuti in custodia per 30 giorni.