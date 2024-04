CASAGIOVE. Enzo Melone corteggia Michela Perrotta. Vertice in pasticceria

La presidente del consiglio comunale si fa largo per le prossime elezioni

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Se è vero, com’è vero, che dal gruppo di Tommaso De Angelis si spinge per il rimpasto in giunta, è anche vero che Michela Perrotta, dopo la rottura con UnAltra Casagiove, inizia a costruire nuovi rapporti. Ieri mattina, domenica, la presidente del Consiglio si trovava infatti nella pasticceria Cappiello, dove ha incontrato Enzo Melone, che sta lavorando per le prossime elezioni.

Stando a quanto trapela dalle prime indiscrezioni, la donna, che molti vedevano nuovamente vicina a Peppe Vozza, si sta in realtà preparando per un’opposizione molto più dura rispetto a quella che aveva avviato con De Angelis e Gennaro Caiazza.