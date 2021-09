CASERTA Albero crolla in via Patturelli, se in quello stallo ci fosse stata un’auto….. Ecco, questa è la Strada maestra di Carlo Marino..

Il grosso albero si è abbattuto sulle strisce blu, proprio davanti al Conad e solo per un caso fortuito non vi erano né passanti, né auto in transito o parcheggiate.

CASERTA (r.s.) La strada maestra, si sa, può essere costellata di pericoli. A Caserta poi… Proprio stamattina un grosso albero è crollato in via Patturelli, proprio davanti al supermercato Conad, sulle strisce blu. Fortunatamente in quel momento non vi era nessun passante in transito, nessuno studente (a pochi passi, nella vicina via Ceccano, ci sono il liceo Diaz e l’istituto tecnico Terra di Lavoro), né auto parcheggiate. L’albero, come si nota nella foto, si è letteralmente spaccato in due, finendo lungo la carreggiata.

Ecco, questa è la “Strada maestra” di Carlo Marino, il sindaco uscente che si ripropone alla guida di una città che negli ultimi cinque anni ha vissuto un vero medioevo. Oggi l’albero crollato in via Patturelli; a San Leucio montagne di terra e detriti accatastati lungo via Troia; una settimana fa, le strade diventate fiumi in piena per una pioggia poco più che intensa… Si sa, ognuno di strada sceglie la propria.