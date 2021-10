CASERTA ALLE ELEZIONI Alle urne! Si vota in 31 Comuni della provincia. A Caserta è sfida a sette: ecco dove e come votare

Possibili i ballottaggi a Caserta, Sessa Aurunca e Santa Maria Capua Vetere. Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domani e dalle 7 alle 15 di lunedì.

CASERTA Alla mezzanotte di ieri si è chiusa la campagna elettorale. Candidati sindaco ed aspiranti consiglieri comunali che per un mese (ma tanti hanno iniziato molto prima) si sono prodigati in incontri, confronti e tentativi di persuasione, ufficialmente oggi dovrebbero riposare e far riposare i propri elettori. Ovviamente basta fare un giro in città per vederli tutti in strada a stringer mani, sorridere e mostrarsi fieri e fiduciosi. Oggi anche a noi spetta il silenzio e faremo solo un sunto sugli schieramenti in campo, su come votare e dove.

A Caserta è sfida a sette per il nuovo sindaco: l’uscente Carlo Marino candidato del centrosinistra, Gianpiero Zinzi candidato del centrodestra, i civici Pio Del Gaudio (già primo cittadino), Romolo Vignola, Raffaele Giovine, Errico Ronzo e Ciro Guerriero.

Marino sarà supportato da sette liste: Partito Democratico, Italia Viva, Azione, Insieme per Caserta, Noi Campani, Origini (Centro democratico e Radici Casertane) e Socialisti uniti. A sfidarlo il centrodestra unito con Zinzi, che schiera in campo 8 liste: Prima Caserta, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Gianpiero Zinzi Per Caserta, Caserta nel Cuore, Udc-Dc- Caserta di idee, Caserta nuova – la tua voce in città e Caserta green – no al biodigestore. Del Gaudio correrà con ben nove liste: Caserta tu, Pio Del Gaudio sindaco, Casertiamo, Caserta nel verde, Partito repubblicano italiano, Autonomi e Partite iva, Confederazione movimenti identitari, Rinascimento Sgarbi e Città Futura di Enzo Bove, quest’ultimo candidato a sindaco prima dell’intesa. Tre liste per Vignola, appoggiato da Io Firmo per Caserta, Per e Speranza Per Caserta, due per Giovine, supportato da Caserta Decide e VivaCe. A chiudere il quadro una lista a testa per Ciro Guerriero ed Errico Ronzo, spalleggiati rispettivamente dal gruppo Caserta Kest’è e Io Partecipo.

Domani e lunedì, oltre che a Caserta si vota anche in altri 30 comuni di Terra di Lavoro. Vanno al voto anche Santa Maria Capua Vetere e Sessa Aurunca, Baia e Latina, Tora e Piccilli, Giano Vetusto, San Marco Evangelista, Parete, San Marcellino, Frignano, Villa di Briano, Casaluce, Succivo, Sant’Arpino, Villa Literno, Piedimonte Matese, Mignano Montelungo, Pontelatone, Ruviano, Baia e Latina, Pignataro Maggiore, Sparanise, Camigliano, San Tammaro, San Prisco, San Potito Sannitico, Cervino, Capriati al Volturno, Castel Morrone, Capodrise e Carinola. Ad Orta di Atella invece, sciolto per infiltrazioni della camorra, le amministrative si terranno il 7 novembre.

I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica 3 ottobre e dalle 7 alle 15 di lunedì 4 ottobre.

Essendo Caserta, Santa Maria Capua Vetere e Sessa Aurunca comuni con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati (il 17 e 18 ottobre). Nel caso si dovesse verificare una perfetta parità nel testa a testa (pressoché impossibile), sarà eletto sindaco il candidato più anziano.

Per garantire la formazione di una maggioranza solida e di conseguenza una sostanziale governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco risultato vincitore verrà attribuito il 60% dei seggi. I restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il “metodo D’Hondt”.

Alla divisione dei seggi, si andranno a eleggere nel totale 32 consiglieri escluso il sindaco, saranno ammesse tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi. Per quanto riguarda le modalità di voto, nei comuni con più di 15.000 abitanti è ammesso il voto disgiunto, con l’elettore che potrà esprimere fino a due preferenze mantenendo però la parità di genere (un uomo e una donna).

COME SI VOTA

Al momento del voto, l’elettore deve mostrare la tessera elettorale e un documento di identità in corso di validità (ovviamente andrà indossata la mascherina ma non è richiesto il green pass). Per eleggere il sindaco e, contestualmente il Consiglio Comunale, l’elettore ha tre possibilità di voto: mettere una X sul simbolo della lista, assegnando così il voto anche al candidato Sindaco; mettere una X solo sul nome dell’aspirante Sindaco (in questo caso nessun voto sarà assegnato alla lista); mettere una X sulla lista e scrivere il cognome del candidato Consigliere che si preferisce.

DOVE SI VOTA

Di seguito alleghiamo l’elenco della dislocazione delle sezioni elettorali nella città di Caserta

Elenco sezioni DEF