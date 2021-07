CASERTA ALLE ELEZIONI. E mo’ dove li metto i figli di Nicola Garofalo e Mimmo Guida? Ecco il piano B del sindaco dopo lo “sputtanamento”

CASERTA (g.g.) – Una vera e propria catena di montaggio. Carlo Marino confida sull’indifferenza della maggioranza colpevolmente silenziosa della città, in modo da poter vincere le elezioni nell’unico modo in cui la sua formazione, la sua mentalità gli indica: rimpinzare di favori i catalizzatori del volto clientelare, che in una città mediamente arretrata qual è Caserta e, comunque, molto sostanzioso. Ogni tanto Casertac’e rompe le scatole e fa il guastafeste. Prendete questa cosa del posto di lavoro promesso per i figli per i “trash preferenzisti ” Nicola Garofalo e Mimmo Guida. Era tutto fatto poi è arrivato il nostro articolo che ha reso necessario il piano B. Quella graduatoria messa insieme dall’altro professore della promozione creativa di giovani talenti della meritocrazia, stiamo parlando di Lorenzo Gentile e poi l’identificazione di una società per il lavoro interinale sembravano aver chiuso la partita. Dopo la articolo l ‘assunzione garantita ai due premurosi papà, rischiava di fare perdere più voti di quanti non ne avrebbe fatto guadagnare. E allora via al piano B con la garanzia che entro agosto i due talenti casertani saranno assunti, magari un parcheggio, in un altro Comune solita chiosa: si permettono questo ed altro perché hanno ben ragione di pensare di godere di uno status di impunità generale e permanente.