CASERTA ALLE ELEZIONI Ora è anche ufficiale: Zinzi candidato sindaco. Il comunicato congiunto di Lega, Fdi e Forza Italia

Superati gli ultimi ostacoli di cui trattiamo a parte nel nostro Retroscena. In calce alla nota di Grant, Iannone e De Siano, quella dell’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello.

CASERTA I Coordinatori Regionali di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega della Campania, Domenico De Siano, Antonio Iannone e Valentino Grant, hanno comunicato di aver raggiunto un’intesa per sostenere congiuntamente le candidature a sindaco dell’avvocato Michele Sarno a Salerno, del capogruppo in Consiglio regionale della Campania Gianpiero Zinzi a Caserta. I partiti lavorano alacremente all’unità del centrodestra per garantire ai territori un governo stabile, che accolga concretamente istanze dei cittadini.

QUI SOTTO IL COMUNICATO DELL’EUROPARLAMENTARE DI FORZA ITALIA, FULVIO MARTUSCIELLO

“Gianpiero Zinzi rappresenta la scelta migliore per il centrodestra a Caserta. Con lui riusciremo a mettere fine ad un’amministrazione precaria e fallimentare com’è stata quella a guida centrosinistra finora e a dare ai casertani le risposte che meritano. Forza Italia darà il proprio contributo con candidati di qualità e con proposte concrete”. Così Fulvio Martusciello, europarlamentare di Forza Italia.