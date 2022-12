CASERTA. CARLO MARINO VUOLE NASCONDERE I NOMI di chi ha avuto incarichi e consulenze. Ma il TAR gli ordina di renderli pubblici e trasparenti

L’ennesima vicenda incresciosa che si connota di un contenuto giudiziario, in quanto il primo cittadino e la sua amministrazione – che evidentemente hanno qualcosa da nascondere – stanno facendo di tutto, un vero ostruzionismo giudiziario, pur di evitare che i cittadini conoscano la verità su nomi e cognomi di chi negli anni ha drenato dalle casse del comune milioni di euro. La dura schermaglia tra gli avvocato Adinolfi e Marotta

CASERTA – Il tribunale amministrativo della Campania ha chiarito un concetto già espresso diversi mesi fa: il comune di Caserta deve rendere note le comunicazioni e gli incarichi.

Si tratta dell’elenco per il quale l’avvocato Luigi Adinolfi, il quale ha presentato un ricorso al Tar, un’azione civica per segnalare la mancata pubblicazione delle informazioni aggiornate relative ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, pagati dall’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Marino per i loro servigi, come previsto dall’articolo 15 commi 1 e 2 decreto legislativo 33/2013, che norma la pubblicità degli atti e sul loro accesso libero.

Con

la sentenza dello scorso luglio (), il tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Adinolfi,, in modo tale da rendere pubblici incarichi e collaborazioni remunerati con i soldi, ormai pochi, prelevati dalle casse del Capoluogo.

La sentenza da luglio ad oggi non è stata ottemperata da parte del comune capoluogo, tanto che l’avvocato Adinolfi è stato costretto a notificare un ulteriore ricorso al giudice per l’esecuzione della sentenza, affinché il comune di Caserta pubblicasse gli atti sul conferimento di incarichi esterni.

L’avvocato nominato dall’amministrazione comunale del Capoluogo, Pasquale Marotta, però, ha segnalato a palazzo Castropignano che la richiesta giudiziaria non è conforme rispetto all’ordine di cui si chiede esecuzione, ovvero la pubblicazione dell’elenco dei titolari di consulenze e incarichi pagati dal comune di Caserta.

Per questo motivo, proprio all’avvocato Pasquale Marotta, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marino ha conferito l’incarico legale per la costituzione e la difesa del comune nel giudizio dinanzi al TAR della Campania presentato dall’avvocato Adinolfi, affinché la pubblicazione dell’elenco degli incarichi esterni e dei pagamenti a questi collegati venisse resa nota.

Nelle scorse ore, il Tar Campania ha accolto il ricorso dell’avvocato Adinolfi, ordinano al sindaco Marino e compagnia di rendere note al legale “le comunicazioni inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. 33/13 e dell’art. 53, comma 14, d.lgs. 165/01 relative agli incarichi di collaborazione e consulenza“.

Nella sentenza, che potete leggere in calce all’articolo, i giudici hanno ordinato all’avvocato Marotta la cancellazione dalla memoria difensiva presentata alcune frasi ritenute sconvenienti nei confronti di Adinolfi, il quale aveva richiesto un risarcimento danni – non accolto – nei confronti del suo collega.