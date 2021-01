CORONAVIRUS. L’ASL CASERTA analizza pochissimi tamponi e la percentuale di contagio aumenta: 11%. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE

Meno di mille ieri e resi noti. Il buon lavoro fatto con i vaccini non deve essere vanificato con una “pigrizia” sui test

CASERTA (red.cro.) – In questi minuti, l’Asl Caserta ha reso noto i dati relativi alla provincia di Caserta e i casi di contagio di oggi, 11 gennaio, dati aggiornati alle 12, con tutti i numeri relativi i 104 comuni della provincia.

Si registrano 106 nuovi contagi in Terra di Lavoro, con 965 tamponi e una percentuale di positività pari 11%, in aumento rispetto ai 10 punti e mezzo di ieri. Peggiora ancora il dato sui test dopo i pochissimi tamponi analizzati ieri, se consideriamo gli oltre duemila dei giorni scorsi.

E’ evidente come nei giorni festivi (crediamo che ormai sapete che il dato odierno si basi sempre sulle 24 ore precedenti), vediamo come ad un calo del numero dei test corrisponde l’aumento della percentuale del contagio. Come avete imparato a capire in questi mesi, sono diverse le variabili intorno a queste cifre. Una possibilità concreta riguarda il fatto che in queste giornate festive l’analisi dei tamponi venga eseguita in buona parte sui casi che richiedono maggiore attenzione. Questo potrebbe far scaturire il calo dei test e l’aumento della percentuale di contagio di questi giorni.

Cresce il numero dei decessi legati al coronavirus, sale a 514 (+7).

I guariti in provincia di Caserta sono 32.799 (+172 guariti nelle ultime 24 ore), mentre la cifra riguardante le persone attualmente positive è in calo ed è pari a 3.665 (-73).

Dall’inizio della pandemia sono stati 36.978 casi di contagio.

CLICCA SULL’IMMAGINE PER INGRANDIRLA