IL LUTTO. Il piccolo Giacinto è salito in cielo a soli 6 anni

MADDALONI ( Lidia e Christian de Angelis) Dolorosa perdita per la comunità si è spento il piccolo Giacinto Carfora di soli 6 anni. Il piccolo nato con un grave problema di salute dopo aver combattuto è volato via lasciando il padre Michele, la madre Giovanna e la piccola sorellina Rosaria. L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia per donare conforto. I funerali si terranno domani alle 11 nella Chiesa di Santa Maria Madre a Maddaloni.