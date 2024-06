ELEZIONI. Melone stringe l’accordo con Moscatiello, Perrotta e Menditto

.

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Le intese per le prossime Comunali partono dalle elezioni di sabato e domenica prossima. Francesco Moscatiello, leader di Casagiove nel Cuore, e Mario Melone, che si prepara alle amministrative questa volta insieme al fratello Enzo, già sindaco della città, sostengono entrambi Martusciello.

Mario Melone riesce a portare dalla sua parte anche la presidente del Consiglio, Michela Perrotta, che però al momento non ufficializza la sua posizione. Stesso cammino per Pietro Menditto, consigliere Indipendente della maggioranza. Insomma, una politica in fermento che pare gettare le basi anche per le prossime amministrative.