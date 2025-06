CASERTA. Crack e cocaina in auto, ARRESTATO 31enne

L’autovettura sulla quale viaggiava è stata sottoposta a sequestro amministrativo

CASERTA – Il 31enne del napoletano, già noto alle forze dell’ordine per la commissione di reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti è stato arrestato dai carabinieri nel pomeriggio di ieri per detenzione ai fini di spaccio di crack e cocaina.

L’uomo, poco dopo le 15.00, sfrecciando a velocità sostenuta a bordo della sua Lancia Ypsilon lungo viale della Libertà a Caserta, nonostante li abbia superati con una manovra pericolosa e azzardata, non si è accorto della presenza dei Carabinieri che, in abiti civili, stavano eseguendo controlli antidroga.



I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, riconosciuto il 31enne, hanno subito segnalato la loro presenza e avviato un breve inseguimento terminato dopo poche centinaia di metri in viale Abramo Lincoln, proprio all’ingresso dell’Università Luigi Vanvitelli.

In quel frangente il fuggitivo, dopo aver arrestato la marcia, è sceso dall’auto cercando di nascondersi dietro un muretto ivi presente, dove sperava di poter eludere il controllo dei militari.

Subito scoperto è stato bloccato e perquisito. In suo possesso i carabinieri hanno rinvenuto 5 involucri in plastica colorata termosaldata, risultati contenere crack e cocaina utile al confezionamento di numerose dosi.

Lo stupefacente, in parte custodito all’interno di un pacchetto di sigarette che l’uomo occultava nelle tasche dei pantaloni, è stato sottoposto a sequestro.



Condotto in caserma, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e accompagnato ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Lo stesso, a seguito degli immediati accertamenti è stato altresì sanzionato per guida senza patente. L’autovettura sulla quale viaggiava è stata sottoposta a sequestro amministrativo.