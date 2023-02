CASERTA. Da domani le riprese in centro dell’ultima stagione di “L’Amica Geniale”. Si cercano comparse. I DETTAGLI

CASERTA – L’Amica Geniale 4 chiude la serie tv nata dalla penna di Elena Ferrante e prodotta da Fandango, The Apartment Fremantle e Wildside in collaborazione con Rai Fiction, HBO Entertainment, in onda nel 2024.

DA DOMANI CASERTA CENTRO DIVENTA IL SET

Alcune modifiche alla segnaletica stradale, però, saranno causate dalle riprese, che si terranno da domani, il giorno uno e il giorno due marzo. Attraverso un’ordinanza della Polizia Municipale, firmata dal comandante Luigi De Simone, è stato ordinato il divieto di sosta con rimozione tramite carro attrezzi, valido per ogni categoria di utenza, sul lato destro dell’attuale direttrice di marcia del tratto di Corso Trieste, tra via Gasparri e Piazza Dante.

Ci

sarà anche una sospensione della circolazione nel medesimo tratto, limitata, però, a brevi periodi temporali secondo le esigenze di riprese.

Per quanto riguarda via Battisti, dal civico numero 1, fino a Piazza Generale Amico, anche qui, in questi due giorni (1 e 2 marzo), ci sarà il divieto di sosta con rimozione.

Sarà

possibile, però, parcheggiare per le persone col tagliando dedicato a soggetti diversamente abili a dinanzi alla farmacia La Reggia.

La Fremantle Media ha ricevuto l’autorizzazione per rimuovere in Piazza Dante la segnaletica stradale e alcune fioriere per esigenze sceniche.

Sono stati, inoltre, aperti i casting per le comparse e le figurazioni speciali della saga tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Tra le novità della quarta stagione le nuove interpreti: Alba Rohrwacher (Lenù) e Irene Maiorino (Lila).

LE FIGURE RICHIESTE DELLA PRODUZIONE:

uomini e donne tra i 18 e i 75 anni, che sappiano parlare francese, residenti o domiciliati in Campania;

un uomo o una donna che sappiano suonare il pianoforte, residente o domiciliato in Campania;

coppie vere che sappiano parlare inglese e/o francese, residenti o domiciliati in Campania;

camerieri veri che sappiano parlare francese, residenti o domiciliati in Campania;

concierge che sappia parlare francese e/o inglese, residente o domiciliato in Campania.