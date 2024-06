Tenta di accoltellare l’equipaggio del 118, fermato dai carabinieri

L’uomo, in stato confusionale, è stato poi condotto in caserma.

SAN MARCELLINO. I sanitari del 118 erano giunti sul posto allertati dei residenti, per soccorrere un uomo che stava dando in escandescenze,

L’episodio è avvenuto ieri in via Cupa, a San Marcellino, all’altezza di un noto supermercato della zona: l’uomo, probabilmente sotto l’effetto dell’alcol, ha attirato l’attenzione dei residenti della zona con le sue urla. Poi, all’arrivo dei sanitari e dell’ambulanza del 118, ha estratto un coltello avventandosi contro l’equipaggio dell’ambulanza. Fortunatamente, sono sopraggiunti i carabinieri che hanno bloccato il malintenzionato, disarmandolo e conducendoo in caserma.