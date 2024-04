CASERTA. DRAMMA IN PIAZZA. Malore fatale davanti a moglie e figlia. Addio al 52enne Peppe

CASERTA – È il 52enne Giuseppe Auricchio l’uomo morto questa mattina a Caserta nella zona di Piazza Mercato, a seguito di un malore.



Originario della frazione di San Leucio, Giuseppe, per gli amici Peppe, idraulico e grande appassionato di bici e di cross, si trovava a Piazza Matteotti. Mentre erano in strada si è sentito male si è cacciato davanti agli occhi della moglie Rosaria e della figlia.



È stata immediatamente chiamata un’ambulanza per Peppe, mentre veniva aiutato da un medico che era in zona, il quale gli ha praticato per diversi minuti un massaggio cardiaco. I sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Caserta non l’hanno potuto salvare.