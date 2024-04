CASERTA. E’ innocente l’uomo accusato di maltrattamenti e lesioni dall’ex moglie, caso archiviato

Il gip mette la parola fine alla vicenda: prive di credibilità le dichiarazioni della donna.

CASERTA. Oggi il Giudice per le indagini preliminari ha definitivamente messo la parola fine ad un procedimento avviato nei confronti di Carlo Gentile, indagato per i reati di maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex moglie.

I fatti risalgono ad aprile 2022 quando la donna decide di sporgere denuncia contro il marito per presunti maltrattamenti subiti in diverse occasioni, culminati in una aggressione riscontrata da certificazione medica del locale pronto soccorso. Nel corso delle indagini, però, a seguito di chiarimenti esposti dal Gentile e documentazione prodotta come messaggi whatsapp e cartelle cliniche attestanti problemi fisici del denunciato, il Gip ha ritenuto prive di credibilità le dichiarazioni della ex moglie che si sono rivelate contraddittorie ed imprecise in merito ai fatti narrati. Di qui la decisione di archiviare definitivamente il procedimento penale a carico di Carlo Gentile, assistito dall’avvocato Mario Mangazzo.