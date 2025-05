CASERTA. Ecco le regole su birre, bar e locali per la festa scudetto del Napoli

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – In vista della partita Napoli-Cagliari, la Commissione Straordinaria del Comune di Caserta ha deciso di correre ai ripari per garantire la sicurezza in città. Con un’ordinanza emessa dopo una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato imposto uno stop temporaneo alla vendita e al consumo di bevande in bottiglie di vetro e lattine, oltre che di alcolici, in tutta Caserta.

I divieti saranno in vigore giovedì 23 maggio dalle 18:00 alle 24:00 e venerdì 24 maggio dalle 00:00 alle 06:00. Durante questi orari:

sarà vietata la vendita per asporto (anche tramite distributori automatici) e la somministrazione di bevande in bottiglie di vetro e lattine;

(anche tramite distributori automatici) e la di bevande in bottiglie di vetro e lattine; i locali potranno servire solo in bicchieri monouso biodegradabili ;

; sarà vietato consumare alcolici e superalcolici in qualsiasi contenitore su strade, piazze e spazi pubblici.

L’unica eccezione? Si potrà bere solo all’interno dei locali o negli spazi esterni autorizzati con tavolini, sedie o dehors regolarmente concessi dal Comune.

L’ordinanza punta a prevenire episodi di degrado, lanci di oggetti o altri problemi legati a situazioni di affollamento e tifo acceso. E non è finita: viene anche ribadito il divieto assoluto di fuochi d’artificio, petardi, botti e simili, come già previsto dal regolamento di Polizia Municipale.

Un provvedimento chiaro e deciso, insomma, per tenere sotto controllo la movida e i festeggiamenti (o le eventuali tensioni) legati alla partita. Massima attenzione, quindi, per evitare multe o problemi con le forze dell’ordine.