CASERTA. PROPOSTA INDECENTE. Dopo quasi quattro anni di proroghe, Carlo Marino e Franco Biondi affidano ad Ecocar la raccolta rifiuti. Appalto da 12 milioni con un ribasso dello 0,21%

CASERTA – Un peccato. Un vero peccato. A soli pochi giorni dal raggiungimento di un primato come l’inizio del quarto anno in proroga, cioè oltre la scadenza del contratto, per l’affidamento della raccolta dei rifiuti nel comune di Caserta alla Ecocar (che in realtà era stata affidata al Consorzio, se non conoscete tutta la storia CLICCATE QUI), l’amministrazione comunale del capoluogo distrugge il sogno di quello che poteva essere un vero e proprio record nella storia dei comuni italiani, pubblicando la proposta di aggiudicazione definitiva per l’affidamento dello stesso servizio. Stesso servizio e stessa società poiché è stata la Ecocar a vincere la gara per aggiudicarsi il compito di recuperare i rifiuti nel comune capoluogo.

Già vi abbiamo detto un po’ di tempo fa che il procedimento per questo appalto ci è sembrato stranissimo. Infatti, nella gara avvenuta tramite la centrale di committenza Asmel per la raccolta dei rifiuti nelle strade casertane si è presentata solo la Ecocar, non c’è stata nessun’altra azienda che ha avuto il coraggio di presentare un’offerta per prendere in gestione il servizio di nettezza urbana di Caserta. E ovviamente, quella dell’azienda dei Deodati è stata l’offerta migliore con una percentuale di ribasso irrisoria rispetto alle oltre 11 milioni e 900 mila euro di base d’asta, cioè lo 0,21%. Un ribasso talmente infimo che sembra pararsi davanti agli occhi un modello economico più simile al monopolio che alla libera concorrenza. Zero virgola ventuno percento.

Manca ancora un ultimo step, cioè l’aggiudicazione tout court, che è il provvedimento conclusivo della procedura. Ma questo punto è ormai tutto segnato, colpi di scena permettendo.

CLICCA PER LEGGER IL DOCUMENTO CONTENENTE LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE