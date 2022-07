CASERTA. FARMACIE. Approvata la nuova Pianta organica: via libera all’apertura di due nuove farmacie a Tuoro e a Puccianiello

IN CALCE ALL’ARTICOLO LA DELIBERA 146 Alle 20 sedi già assegnate se ne aggiungono altre due. Per l’assessore Emiliano Casale il parere dell’Ordine dei farmacisti è “irricevibile”

CASERTA (r.s.) La giunta comunale approva la nuova Pianta organica delle farmacie per l’anno 2022 e “aggiunge” ai 20″drugstore” già presenti sul territorio comunale, altre due farmacie che nasceranno, precisamente, nelle frazioni di Tuoro e Puccianiello.

Nella delibera 146 che pubblichiamo in calce a questo articolo, è scitto che “al Comune spettano 22 sedi. Il resto eccedente il parametro è pari a 468 abitanti e, pertanto, inferiore al 50 per cento (1650) e non più utilizzabile per il permanere di 23 sedi farmaceutiche” (come aveva deliberato, invece, il commissario straordinario con delibera 46 del 13 aprile 2016).

Delle suddette sedi, 20 risultano già assegnate ed in esercizio (come si evince dallo schema che abbiamo pubblicato). “E’ possibile rilevare – è scritto, poi, nella delibera 146, una tendenziale concentrazione degli esercizi farmaceutici in prossimità di due poli: il centro città dove si trovano le farmacie con sedi 1, 5, 7, 8, 9 e 11 e l’altro nell’area di parco Cerasola, dove si trovano le farmacie 6, 16, 18. Ad eccezione delle frazioni afferenti il centro città, le frazioni di Tuoro e Puccianiello risultano essere quelle con il più elevato numero di residenti aventi un’età uguale o superiore a 65 anni. Nel dettaglio risultano residenti nella frazione di Puccianiello 795 abitanti, mentre in quella di Tuoro 626. Ne consegue che le suddette frazioni risultano particolarmente bisognevoli di un adeguato livello di assistenza farmaceutica”.

Sempre nella delibera 146 l’assessore Emiliano Casale scrive che “i rilievi dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Caserta sono irricevibili in quanto è palesemente dimostrato che la nuova Pianta Organica delle Farmacie, che l’ente ha il dovere di redigere, ridistribuisce in maniera equa la popolazione tra le sedi esistenti, con maggiore omogeneità e minore discostamento dal parametro del numero di abitanti per sede e che le nuovi sedi vengono individuate in due frazioni del comune, non servite e distanti da altre sedi farmaceutiche”. Il vicesindaco dice tra l’altro che tale parere è allegato alla delibera 146. Noi non l’abbiamo trovato. Chissà perché.

CLIKKA QUI SOTTO PER LEGGERE LA DELIBERA DI GIUNTA

Delibera GC n146 – 2022_220720_170154