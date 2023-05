CASERTA. Gestiva il mercato della cocaina per conto del clan Belforte, sconterà a casa il resto della pena

CASERTA La polizia di Caserta arrestò nel 2015 Fabio Rivetti, 41 anni, ritenuto affiliato al clan Belforte di Marcianise, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Napoli. Rivetti, infatti, doveva scontare una condanna definitiva a 12 anni e 3 mesi di carcere per associazione per delinquere finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di cocaina, gestito per conto del clan camorristico casertano. Rivetti fu fermato dalla Squadra Mobile nel gennaio del 2006, nell’ambito di un’inchiesta che portò in cella 15 persone le quali, secondo la Dda di Napoli che coordino’ le indagini, avevano allestito basi di spaccio di cocaina nei comuni di Caserta e San Nicola la Strada.