CASERTA. IL COLPO ALLE POSTE. I ladri hanno usato lo stesso cunicolo segreto della rapina di dicembre

CASERTA – Trapelano clamorose notizie intorno al furto avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 14, alle poste Caserta, su Corso Giannone. Se lo scorso 2 dicembre fu utilizzato un cunicolo, attraverso le fogne, per fuggire dall’ufficio postale, pare che sia stato utilizzato di nuovo lo stesso portale per entrare nella sede di Corso Giannone. Sembra incredibile, ma le informazioni ricevute portano tutte all’ipotesi che i malviventi abbiano seguito la strada percorsa dai malviventi lo scorso dicembre. In pratica, è stato riaperto lo stesso buco che fu creato nella precedente rapina.