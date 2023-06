CASERTA. Il consigliere comunale Santonastaso ha incontrato il sindaco Marino: “Ora ci sono speranze concrete per la villetta di San Clemente

Al centro di tantissime polemiche, è diventato un problema meritevole di essere trattato e risolto in maniera biaprtisan

CASERTA – C’è chi lo dice e chi, invece, lo fa. Il consigliere comunale Paolo Santonastaso fa l’opposizione, ma considera la vicenda ormai annosa della villetta comunale di San Clemente un obiettivo prioritario. É uno spazio che serve, che fa la differenza, che i residenti della storica e popolosa frazione ritengono di meritare. E allora bando alle polemiche Santonastaso ha chiesto e immediatamente ottenuto un appuntamento dal sindaco Carlo Marino, che stavolta si è mostrato attento e costruttivo così come racconta lo stesso Santonastaso nel dettagliato comunicato che pubblichiamo in calce e che apre un concreto spiraglio per il futuro della villetta di San Clemente che, in attesa del nuovo affidamento dei lavori per la pista di pattinaggio e per il campo di calcio, dovrebbe beneficiare, già a partire dalle prossime settimane, di un completo ripristino del suo stato originario.

QUI SOTTO IL COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIERE SANTONASTASO

Con riferimento alle ormai annose vicende che da oltre due anni riguardano la villetta di San Clemente nei pressi dell’ex campo sportivo e i lavori ivi programmati di costruzione della pista di pattinaggio oltre che di campo polivalente ed altro, considerato che, ad oggi, nulla si è mosso, ritengo doveroso fare, per l’ennesima volta, chiarezza sugli ultimi sviluppi anche al fine di evitare operazioni di sciacallaggio politico.

Nel pomeriggio di giovedì 15 giugno ho avuto modo di parlare approfonditamente della vicenda col Sindaco Marino e i dati di fatto documentati (e non le chiacchiere o le opinioni di qualcuno) sono, allo stato, i seguenti.

1. Tutte le tre ditte (e, quindi, non solo la vincitrice) che avevano partecipato al bando per la ristrutturazione della piazzetta hanno rinunciato ad effettuare i lavori.

2. Pertanto, entro la fine del mese di giugno il Comune tenterà di affidare i lavori ad una nuova committente da individuarsi attraverso una procedura snella prevista naturalmente dal codice degli appalti; tale tentativo risulta decisivo, in quanto se le opere di cui al progetto approvato non termineranno entro il 30 novembre di quest’anno, andrà perduto il finanziamento regionale ottenuto.

3. In tale ultimo caso il Comune non potrà che ripristinare, quantomeno in parte, lo status quo ante in modo da consentire, comunque, la riapertura della piazza.

Il presente “comunicato di servizio” potrà apparire senz’altro atipico, considerando, tra l’altro, che a farlo è un consigliere di opposizione (quella vera), ma mi è sembrato davvero necessario sia per l’importanza della questione, in quanto la villetta costituisce quasi l’unico punto di incontro per i cittadini della frazione di San Clemente, sia per le voci contraddittorie che si rincorrono sul punto.

Sono come sempre a totale disposizione della cittadinanza per qualsiasi dubbio o chiarimento e non arretrerò di un millimetro finché la villetta non verrà restituita ai cittadini.