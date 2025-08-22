CASERTA. Il noto attore Massimiliano Gallo alla guida di “Settembre al Borgo”

CASERTA – Il Comune di Caserta ha ufficialmente scelto chi si occuperà della prossima edizione della famosa rassegna culturale “Settembre al Borgo”. Dopo una selezione pubblica, l’incarico di direttore artistico per la cinquantatreesima edizione dell’evento è stato affidato a Massimiliano Gallo, nato a Napoli, protagonista della serie Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, ma anche di tantissimi film e pieces teatrali.

La scelta è arrivata al termine di una procedura che ha visto la partecipazione di due candidati. La commissione incaricata della valutazione ha esaminato con attenzione le proposte pervenute, chiedendo anche alcuni chiarimenti aggiuntivi prima di prendere la decisione finale. L’evento, che si svolgerà dal 25 al 28 settembre 2025, rappresenta un appuntamento storico per la città e quest’anno sarà realizzato grazie a un finanziamento di 200.000 euro concesso dalla Regione Campania.

Il progetto prevede una ricca programmazione che spazia dal teatro di qualità alle avanguardie artistiche, dalla musica jazz fino a iniziative dedicate alla lettura.