CASERTA. La direttrice della Reggia Maffei in visita alla Scuola Specialisti dell’Aeronautica

CASERTA – Il Comandante della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare, Colonnello Nicola Gigante, ha ricevuto l’arch. Tiziana Maffei che si è insediata da pochi giorni nel prestigioso incarico di direttore della Reggia di Caserta.

Nel corso di questo primo incontro, il Col. Gigante e l’arch. Maffei hanno condiviso pienamente la necessità di un’azione sinergica di collaborazione istituzionale tale da facilitare il conseguimento delle rispettive missioni.

E’ emersa in particolare unità di intenti nell’ottimizzare i flussi di comunicazione fra le due istituzioni e verso l’esterno, anche nel campo della sicurezza del Palazzo Reale. Inoltre, durante l’incontro, è stata esplorata la possibilità di perfezionare la gestione degli spazi disponibili e delle progettualità in essere per risolvere specifiche esigenze reciproche, nell’interesse finale del bene comune e del cittadino.

L’architetto Tiziana Maffei è stata designata come nuova Direttrice della Reggia di Caserta, dal Ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli.

Tiziana Maffei, architetto dal 1994, è presidente di ICOM Italia dal 2016 e docente a contratto Comunicazione dei beni culturali – Docente di Reti e sistemi nel ‘Corso di laurea magistrale in Beni archeologici, artistici e del paesaggio: storia, tutela e valorizzazione’ in diversi atenei italiani, nonché responsabile del Laboratorio valorizzazione dei beni tutelati presso l’università Alma mater studiorum di Bologna. Alle spalle ha una lunga esperienza nel settore del patrimonio culturale e in particolare specifiche competenze nel settore museologico e museografico.

La Scuola Specialisti è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica iniziale, formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento del personale dell’Aeronautica Militare, delle Altre Forze Armate, Corpi Armati e non dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere. Dipende gerarchicamente dal Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea di Bari.