CASERTA. La mensa degli orrori alla Collecini. Il dirigente Varriale consegna un vademecum alle maestre e chiede più addetti allo scodellamento

Come se maggior personale addetto alla somministrazione dei pasti fosse una garanzia contro capelli e altre schifezze trovate nelle pietanze servite agli alunni del plesso di Sala-Briano.

CASERTA Più personale addetto allo scodellamento ed un vademecum a cui le insegnanti dovranno attenersi nel caso in cui dovessero verificarsi gli spiacevoli e disgustosi episodi già accaduti nel plesso di Sala-Briano dell’istituto Collecini. E’ questa la “ricetta” del dirigente scolastico Antonio Varriale, comunicata ai rappresentanti delle classi dell’infanzia e della primaria che sono ubicate nell’edificio in cui tante carenze, da parte della Sirio srl di Caivano, società affidataria della refezione scolastica in tutti gli istituti di competenza comunale, si sono verificate nelle ultime settimane. Prima il caso delle bottigliette d’acqua sottratte ai bimbi i cui genitori risultavano morosi, poi peli e capelli nelle pietanze servite agli alunni ed alle maestre.

alla Collecini, ma stavolta nel plesso di San Leucio, il dirigente Varriale ha reso edotte le rappresentanti presenti in merito alle relazioni inviate al Comune dalla scuola, sulle problematiche rilevate dalle docenti. Varriale ha letto il contenuto delle relazioni inviate da lui stesso al Comune, chiedendo un intervento incisivo da parte della stessa istituzione comunale. C’è da dire che gli eventi si sono verificati tutti nella stessa struttura scolastica di Sala-Briano, sempre nel secondo turno di venerdì.