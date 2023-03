CASERTA. La procura sequestra la piscina provinciale di via Laviano. Presidente Agis Peppe Guida è indagato

La decisione arriva a seguito della miriade di esposti presentati dai residenti della zona, fortemente disturbati dai rumori delle pompe di calore installate da poco. L’attività interna continuerà grazie ad un dissequestro provvisorio operato dallo stesso magistrato Giacomo Urbano, a condizione che le pompe rimangano rigorosamente spente

CASERTA – Il pubblico ministero della procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere Giacomo Urbano ha sequestrato l’intero impianto della piscina provinciale olimpionica di via Laviano, a Caserta. Successivamente, su istanza dell’Agis, l’agenzia dell’amministrazione provinciale di Caserta che gestisce la struttura ma anche le altre di proprietà della provincia, il palazzetto dello sport di via Medaglie d’Oro, attiguo allo stadio Pinto, e lo Stadio del Tennis di Santa Maria Capua Vetere, a due passi dallo stadio Piccirillo, ha provveduto al dissequestro, in considerazione della significativa attività che si sviluppa all’interno di questa piscina da parte di piccole società sportive le quali garantiscono un servizio rispetto cui non si può attribuire anche un connotato di tipo sociale.

Il

dissequestro temporaneo è stato, però, vincolato alla condizione dello, installate da qualche mese per decisione dell’Agis e del suo presidente,