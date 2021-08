CASERTA. La sete di violenza non si placa. Ragazzino picchiato da 4 teppisti per 1€, la rabbia e lo sfogo della madre

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) – L’episodio, annunciato già in un nostro precedente articolo (clicca qui) è avvenuto ieri pomeriggio nei pressi della Reggia: quattro bulli, infatti, hanno accerchiato il ragazzino ritratto nella foto, un bravo bambino, dolce e gentile che stava in bici davanti alla Reggia, e lo hanno aggredito, per 1 euro. Nulla sembra placare la sete di violenza di alcuni giovani casertani, nonostante il gravissimo episodio avvenuto sabato scorso con la morte del giovane Giovanni Leone, ucciso con un fendente che gli ha reciso l’arteria femorale durante la movida. A rendere noto il vile gesto a danno del giovane è stata la madre dello stesso. La donna sui social ha pubblicato la foto dei danni del pestaggio sul figlio, corredandola di quanto segue: “Atto vile, mio figlio è stato coraggiosamente picchiato da 4 ignobili ragazzi per 1€ (con molta probabilità già identificati da altri coetanei perbene). Aggressione avvenuta nel pieno pomeriggio, di fronte a tante persone che prontamente sono intervenute. Ora siamo in ospedale e denunciamo con forza ogni atto di violenza.Gentile sindaco, sarebbe il caso di rafforzare i controlli??? Ma i vigili urbani dove sono?”. Tantissimi i messaggi di solidarietà per la donna.