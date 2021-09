CASERTA – LEGGI IL DECRETO Cava Santa Lucia: via libera alla proroga di due anni per la ditta Luserta Luigi srl

Decreto dirigenziale della giunta regionale della Campania, in accoglimento della sentenza del Tar n.1729. Gli interventi riguarderanno la ricomposizione ambientale e la messa in sicurezza passiva della cava abbandonata retrostante via Montagna-via Fleming.

CASERTA (rita sparago) Il Comune di Caserta ha pubblicato oggi nell’albo pretorio il decreto dirigenziale della giunta regionale della Campania n.65 dell’11 agosto 2021 con il quale, in esecuzione della sentenza del Tar Campania (sezione Napoli n.1729/2020) si autorizza la proroga del decreto n.33 (14 marzo 2018) per l’esecuzione degli interventi di ricomposizione ambientale della cava Luserta, sita in località Santa Lucia. Il decreto dirigenziale (responsabile del procedimento la geologa Rita Mele) proroga anche gli interventi di messa in sicurezza passiva del diaframma roccioso che insiste nella cava abbandonata retrostante via Montagna-via Fleming.

Dunque la Regione esegue ciò che ha stabilito il giudice che ha accolto il ricorso della ditta Luserta Luigi srl, concedendo la proroga per quegli interventi “da considerarsi necessari ai fini della bonifica e recupero ambientale del territorio”. Per il Tar Campania il provvedimento che disponeva il divieto di proroga delle attività a un termine successivo al 30 giugno 2019 “si riferisce alle sole attività estrattive per le quali – è scritto in sentenza – la ricorrente è comunque pacificamente già decaduta a partire da tale data, mentre per le attività collaterali autorizzate queste possono ritenersi estranee al perimetro applicativo della stessa, tra cui le attività di smaltimento del materiale già cavato ed il recupero ambientale, attività che comunque in mancanza di diversi e più imminenti interessi pubblici da tutelare – quale è l’apertura del Policlinico – possono considerarsi necessarie ai fini della bonifica e recupero ambientale del territorio”. Noi riportiamo fedelmente quanto scritto nel decreto dirigenziale della giunta regionale che, a sua volta, riporta stralci della sentenza del Tar. Il collegio giudicante trascrive anche che “non vi è infatti alcuna prova del funzionamento del Policlinico di Caserta, circostanza negata dalla ricorrente e non smentita dalla Regione. Pertanto vanno accolti i motivi del ricorso…”.

Il decreto prosegue: “Ritenuto che col presente provvedimento di proroga si debbano autorizzare tutti i residui interventi necessari a garantire la completa e migliore riqualificazione ambientale del sito, ad esclusione degli interventi che si configurano come attività estrattiva sensu strictu, negata dal giudice adito dalla ditta; che in tal senso debbano essere esclusi gli interventi per la messa in sicurezza del diaframma roccioso che separa “cava Luserta” dall’adiacente e sottoposta cava abbandonata su via Montagna; che in conseguenza e al fine di garantire comunque la pubblica e privata incolumità si debbano autorizzare in alternativa interventi di messa in sicurezza passiva, viste le condizioni di potenziale instabilità del fronte roccioso che incombe sulla cava abbandonata retrostante via Montagna-via Fleming”. Per tutte queste ragioni la il decreto dirigenziale della giunta campana autorizza la proroga del decreto n.33 del 14/03/2018 in favore della ditta Luserta Luigi srl con sede legale in via Appia – Centurano in Caserta. Dispone che tutte le attività da farsi… si concludano entro 24 mesi dalla notifica del presente atto”.

