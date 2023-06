CASERTA Liceo scientifico Diaz. Il preside Suppa saluta i docenti che andranno in pensione

Dirigenti e ins

CASERTA Concluse tutte le operazioni di fine anno e pubblicate, già venerdì, le pagelle, il liceo scientifico Armando Diaz di Caserta si prepara a sostenere i propri alunni che affronteranno l’esame di maturità che, per la prima volta dopo la pandemia, ritorna tradizionale.

Ma tra questi due momenti c’è stato uno spaccato di vita del liceo Diaz contrassegnato dall’emozione: infatti, il preside, con tutto il collegio, ha salutato i docenti che hanno concluso la carriera scolastica e si affacciano alla nuova vita che li attenterà da pensionati. “Per ogni uno di voi ho un affetto particolare – ha dichiarato il Preside, l’ingegnere Luigi Suppa – può sembrare retorico ma le vostre professionalità hanno contribuito a rendere grande questo liceo, a fare del Diaz il liceo scientifico più ambito della provincia di Caserta. E per questo, non solo vi ringrazio io, ma ve ne sono grati gli alunni che si sono avvalsi degli insegnamenti che con scrupolo, con responsabilità e, soprattutto, con dedizione avete offerto loro”.

Non sono mancati attimi di intensa commozione per i professori di matematica Annamaria Afiero e Sandro Levi, per le professoresse di scienze Angela Ciaramella, Loredana Esposito e Isabella Izzo, per la professoressa di scienze motorie Mariagrazia Puca, per la professoressa di lettere Anna Paola Del Gaizo e per la professoressa di religione Franca Lanni che è stata salutata con una standing ovation a coronamento dei suoi 40 anni di servizio al Diaz. L’affetto dei colleghi ha, ancora una volta, sottolineato lo spirito di squadra che anima il Diaz, un sentimento di colleganza e di amicizia scaturito dal confronto e dal comune obiettivo di far crescere e bene gli alunni. “Promettete di tornare spesso al Diaz – ha concluso il Preside – la vostra presenza, specialmente quest’anno che festeggeremo il centenario, è importantissima: del resto, chi è del Diaz lo è per sempre”.