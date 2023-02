CASERTA. LO SCUORNO DELLE FRAZIONI. Buche enormi e migliaia di euro di danni alle auto. “Il comune? Non riceve neanche le mail…”. LE FOTO

Un nostro lettore ci ha inviato le foto della situazione del manto stradale in tre via ricadenti nella frazione Santa Barbara: via Martiri delle Foibe, via Madre Teresa, Via Carlo Alberto

CASERTA – “Vi trasmetto le foto delle buche (scelte tra le tantissime esistenti nella frazione di S.Barbara) più profonde e molto pericolose; se si nota bene addirittura a via Madre Teresa di Calcutta è praticamente impossibile evitarle. So che ricevete molte di queste segnalazioni ma queste sono veramente molto profonde ed estese, non sono riuscito ad inviarle alle mail di riferimento del Comune di Caserta in quanto gli indirizzi di posta elettronica dell’assessore e del dirigente competente danno sempre un errore di ricezione (!!!!)

A nome della comunità mi rivolgo alla vs. testata se almeno con un vs. articolo si possa avere un intervento che dovrebbe essere dovuto e non richiesto.“

Caserta, così come tanti comuni della nostra provincia, vive una condizione del manto stradale della città completamente disastrata.

Qualcuno

potrà pensare, mal comune mezzo gaudio,, con cestini della monnezza messi a chiudere le buche, crepe stradali che restano per settimane aperte, tipo quella suoppure l’altra a pochi metri dalin direzione stazione,

Ad esempio, la riapertura di un sottopasso pedonale, quello per raggiungere il Rione Acquaviva, chiuso per mesi che ha praticamente bloccato migliaia di cittadini da una parte all’altra della città.

Mentre si festeggia la riapertura del sottopasso come se si fosse aperta la quarta corsia sulle autostrade, il dissesto stradale delle frazioni non accenna a fermarsi.

E in questo caso, quello che vi andiamo a raccontare adesso, si tratta della località Santa Barbara. Sono decine le segnalazioni che ci arrivano giornalmente di ruote distrutte da queste buche, ormai impossibili da evitare.

Un’amministrazione comunale degna di questo nome cercherebbe di dare un taglio a questa situazione improbabile, assurda per quello che, teoricamente, dovrebbe essere il centro più importante, la vetrina di tutta la provincia.

Il problema è che a Caserta, invece, anche la condizione delle strade va a legarsi nel mare magnum di affidamenti diretti, di incarichi ad avvocati amici o vicini a questa amministrazione.

Non bastano i soldi che settimanalmente il comune di Caserta deve dare per pagare il risarcimenti a causa del manto stradale dissestato, che nella cucina degli orrori gestita dal suo Franco Biondi-Carlo Marino vengono preparati incarichi e affidamenti che, più che ad aggiustare le strade, sembrano servire solo a fare del bene all’imprenditore di turno.