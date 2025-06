CASERTA. Lutto in città, muore noto assicuratore

Appassionato di fotografia aveva saputo unire questo interesse al suo amore per la città di Caserta di cui era grande conoscitore della storia, dei luoghi e degli aneddoti più curiosi

CASERTA – Caserta piange la scomparsa di Massimo Posillipo, noto assicuratore e casertano doc, venuto a mancare all’età di 65 anni. Figura molto conosciuta in città, svolgeva da anni la professione di assicuratore in via Acquaviva, quartiere dove era particolarmente stimato e apprezzato.

Ma Massimo Posillipo era ben più di un professionista: era un vero amante della sua città, di cui conosceva la storia, i luoghi e gli aneddoti più curiosi. Grande appassionato di fotografia, aveva saputo unire questo interesse al suo amore per Caserta, realizzando una mostra con scatti storici del capoluogo. Quelle immagini, ricche di memoria e sentimento, sono poi diventate un prezioso volume intitolato “Da Villaggio Torre a Caserta. Dalle fotografie la ricostruzione storica di Caserta”, in cui ha raccontato non solo la storia ufficiale della città, ma anche quella delle sue strade e dei suoi abitanti.

La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa, suscitando un’ondata di commozione. In tanti lo stanno ricordando sui social con messaggi carichi di affetto, stima e gratitudine.