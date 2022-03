CASERTA. LUTTO NELLA MEDICINA. Addio all’oculista Orazio Melenchi

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) Medicina in lutto, addio all’oculista Orazio Melenchi 95 anni. Una vita dedicata alla professione e al rispetto degli altri. Con lui se ne va un’epoca storica di questa città. Il dr Melenchi era una anima antica, l’ultimo di una classe di medici che avevano contribuito allo sviluppo professionale di Caserta, partecipando attivamente alla vita sociale e culturale della città. Questo suo contributo ha continuato a fornire anche nell’ultima parte della sua vita, molti anni dopo il pensionamento. Tra i primi oculisti casertani, la vita di Melenchi è stata esempio per molti, non solo per i familiari: saggio e tenero insieme, credeva fermamente nella dimensione spirituale dell’uomo e nei rapporti profondi tra le persone. All’amore per il sapere e per l’arte univa un profondo senso etico e una forte tensione verso la libertà e la responsabilità di ogni persona. Gli insegnamenti tramandati da tutte le persone anziane e in particolare da uomini come il dr Melenchi, sono valori assoluti, senza tempo, per i quali dovremmo lottare se vogliamo lasciare ai nostri figli una società migliore. Se vogliamo farlo, però, dovremmo partire proprio da qui, riconoscendo il valore dei nostri anziani e delle loro esperienze di vita. Lo stimato professionista lascia la moglie Carla e la figlia Annamaria oltre i tanti amici, colleghi e familiari. A novembre 2020 l’uomo perse il figlio Paolo noto e stimato oculista di 57 anni. I funerali si celebreranno domani alle 11:30 presso la Chiesa di San Pietro in Cattedra Rione Tescione a Caserta.