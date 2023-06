CASERTA. Nuove telecamere in città, Zinzi ironizza: ora la sfida sarà tenerle accese…

Il commento del parlamentare dopo il comunicato dell’amministrazione.

CASERTA Il Comune di Caserta si dice pronto ad installare 39 nuove telecamere di videosorveglianza in città e c’è chi, a giusta ragione, ironizza. Anche perché, quando alcuni familiari vengono sequestrati in casa e derubati e poi le telecamere, si scopre in seguito, nella zona non funzionavano, certo resta un bel po’ di amaro in bocca. Il parlamentare Gianpiero Zinzi si dice “lieto che il Comune di Caserta sia finalmente riuscito a cogliere l’opportunità di un finanziamento del Viminale per l’installazione di telecamere. Ora la sfida di quest’amministrazione sarà tenerle accese. Visti i precedenti, non sarà cosa da poco!”.