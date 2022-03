CASERTA Nuovi impianti rifiuti in zona Lo Uttaro, bocciato il progetto di Marino&Mucherino: area ancora in parte sequestrata e mai bonificata

Dall’approvazione di quel provvedimento è trascorso un mese e mezzo ma qualche giorno fa il consigliere d’opposizione Pio Del Gaudio (unico, in ogni caso, a farlo) ha fortemente criticato la scelta della giunta guidata da Carlo Marino circa la localizzazione dei due impianti, chiedendo di modificarla. Poche ore dopo arrivava anche la presa di posizione dell’ex Cinque Stelle Moronese , che sulla vicenda ha presentato un’interrogazione al ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani insieme ai senatori Di Micco, Lannutti, Angrisani, Lezzi, Giannuzzi, La Mura e Morra.

Il 14 febbraio scorso, letta la delibera di giunta comunale n.23 approvata il 10 febbraio 2022 dall’esecutivo cittadino, per la prima volta parlammo dei due nuovi impianti di trattamento dei rifiuti urbani che il Comune vuole realizzare in (clikka e leggi) , ovvero in zona Saint Gobain e, nello specifico, nei pressi dell’area nota come. Quella delibera, proposta dall’assessore alla Transizione Ecologica, veniva approvata dalla giunta guidata dal sindacoche dava il suo benestareIl quadro economico degli interventi proposti ammonta complessivamente a 19’440’228,40 di euro (fondi PNRR). “– è scritto nella delibera n.23 –Tanto è scritto nella delibera n.23 che pubblichiamo in calce a questo articolo.

Nicola Santagata, medico chirurgo microbiologo, già dirigente responsabile dell’Uoc “Acque ad uso umano” del dipartimento tecnico dell’Arpac Caserta, già direttore del Dipartimento tecnico dell’Arpac Caserta, già docente di “Microbiologia applicata” a contratto presso la seconda Università degli studi di Napoli, consulente della Diocesi di Caserta per la “custodia del Creato”, in qualità di presidente dell’Associazione senza scopo di lucro “Comitato Acquapulita ODV” di Caserta e l’ingegnere Domenico Pennino, in qualità di presidente pro tempore dell’Associazione di volontariato senza scopo di lucro “Comitato Cittadino San Nicola la Strada – Città Partecipata”, iscritta all’albo delle associazioni del Comune di San Nicola la Strada e regolarmente registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Caserta con codice fiscale 93080930618, hanno trasmesso, appunto, le loro osservazioni.

“Il sito “Uttaro” è una porzione di una vasta area di cave di tufo giallo napoletano. Dopo l’esaurimento estrattivo, le cave formatesi sono state utilizzate a discariche controllate di Rsu tal quale. L’area in esame comprende: Ecologica Meridionale (1990); Discarica pubblica ACSA CE3 (1994); Sito di stoccaggio provvisorio denominato “ PANETTONE” (2002); Sito di trasferenza del consorzio CE3 (2004); Discarica pubblica UTTARO (2007). Va tenuto conto che i succitati impianti furono realizzati contigui; pertanto, nel tempo, si è creato un unico sito di sversamento realizzato in più fasi temporali. La caratterizzazione dell’Area ha accertato un elevato livello di inquinamento del suolo, sottosuolo e falda acquifera sottostante. Negli anni scorsi sono stati stanziati milioni di euro per la messa in sicurezza e bonifica dell’intera area e nell’ultima conferenza dei servizi presso gli uffici della Regione Campania (2021) è stata aggiudicata la gara per la progettazione della bonifica dell’Uttaro a tutt’oggi non iniziata”.