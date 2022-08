CASERTA. Nuovi lavori per le buche stradali. Incarico da 43 mila euro alla ditta dell’ex assessore

Si tratta del terzo affidamento dall’inizio del 2022 per rattoppare la serie infinita di fossi presenti sul manto stradale del capoluogo

CASERTA – Il comune di Caserta ha affidato un altro incarico tramite trattativa diretta, quindi contattando una sola ditta, per i lavori di manutenzione delle buche stradali sul territorio comunale.

Ce ne sono tante, come sono tanti gli affidamenti rispetto a questo tipo di servizio. Ogni 60,90 giorni, infatti il comune è “costretto” a contattare questa o quell’altra società affinché si possa mettere una pezza alle condizioni disastrate del manto stradale del Capoluogo. In otto mesi, infatti, questo è la terza volta che una ditta viene chiamata ad operare, a mettere letteralmente una toppa sulle strade casertane

La società contattata in questa occasione è un’azienda di proprietà dell’imprenditore edile Simone Luigi Giannetti. Si tratta di un’impresa con sede ad Alvignano che per un importo di circa 43 mila euro – ribassato del 2%, rispetto all’importo proposto dal comune – si occuperà della manutenzione stradale.

Siamo già convinti che tra un paio di mesi, non per la poca qualità del lavoro di Giannetti, bensì per la situazione sicuramente deficitaria delle strade del Capoluogo, il dirigente Franco Biondi sarà costretto a firmare una nuova determina, un nuovo incarico per nuovi lavori del genere.

Sull’affidatario di questo incarico, si tratta dell’ex assessore comunale di Alvignano Luigi Simone Giannetti, sessantenne. Non c’è moltissimo online sull’imprenditore, se non una notizia riportata da un giornale locale di qualche anno fa. Era il 2016 e un cantiere gestito dalla società di Giannetti fu sequestrato e l’imprenditore denunciato dai carabinieri a causa della carenza delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Supponiamo che poi l’ex assessore all’Ecologia del comune di Alvignano abbia risolto questa problematica avvenuta ormai sei anni fa in un cantiere proprio ad Alvignano.