CASERTA. PANICO IN MUNICIPIO. Dipendente del comune minaccia di accoltellare il dirigente

CASERTA – È dovuta intervenire la polizia nel primo pomeriggio di oggi, venerdì, al municipio di Caserta, dopo che un dipendente del comune ha minacciato di accoltellare un dirigente del capoluogo.

Una lite nata negli uffici dei piani superiori tra l’uomo che lavora in comune e il funzionario, per ora rimasto anonimo.

Al termine della discussione, l’uomo, furente, avrebbe estratto una lama, provocando la fuga dei colleghi presenti in quel momento in cui molti dipendenti erano in pausa pranzo.

L’impiegato è poi fuggito e rintracciato dalle forze dell’ordine nella vicina via Turati.