CASERTA. Piovono calcinacci in piazza Mercato, intervento dei vigili del fuoco

CASERTA Piovono calcinacci da un vecchio stabile di piazza Matteotti, più conosciuta come piazza Mercato, a Caserta. Poco fa l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto isolare l’area con non pochi disagi per i residenti e gli automobilisti in transito nel centro della città. Il crollo, con ogni probabilità è stato causato dal vento che, seppur in misura minore, continua a spirare sul capoluogo.