CASERTA. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto presidenziale di scioglimento del comune di Caserta ai sensi dell’art. 143 del testo unico degli enti locali

CASERTA (pm)- Sulla gazzetta ufficiale n. 121 di ieri martedì 27 maggio è stato pubblicato il decreto del presidente della Repubblica di “Scioglimento del consiglio comunale di Caserta e nomina della commissione straordinaria” adottato il 23 aprile 2025.

Il documento si estende per 68 pagine e reca, in allegato al provvedimento presidenziale, la proposta di scioglimento a firma del ministro dell’Interno, Piantedosi (pagg. 1-3), e la proposta a sua volta ricevuta dal prefetto di Caserta (pagg.4-68).

Vale notare, a riguardo di quest’ultima proposta, la notazione conclusiva dell’atto a firma della prefetta Volpe (in basso, l’estratto), laddove si afferma la unanimità della decisone assunta dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato al sostituto procuratore presso la DDA di Napoli ed al procuratore della Repubblica presso

il, di proporre lo scioglimento dell’amministrazione comunale di

In ordine alla portata dei poteri gestionali attribuiti alla commissione straordinaria designata (dott.ssa Antonella Scolamiero, dott.ssa Daniela Caruso, dott. Agostino Anatriello) soccorre l’articolo 3 del decreto presidenziale, il quale recita: “La commissione straordinaria per la gestione dell’ente esercita, fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche”.

Dunque, stando alla lettera della previsione, i commissari possono affrontare tutti i temi più urgenti per la città e non solo occuparsi dell’ordinaria amministrazione. Un compito improbo, ma non impossibile. Sempre che diano ascolto a chi può informarli per il meglio della realtà vera di questa città, tenendo al margine impostori ed interessati vari . Ed in questo senso, non per vantarci, faranno bene a leggere con attenzione CasertaCe.net.