CASERTA Quando si dice che nella vita ci vuole “mazzo”. Servizio di vigilanza in Comune: Biondi firma la proroga ma distratto dai troppi soldi intascati non si accorge dell’errore

Troppo impegnati a scrivere progetti per accedere ai fondi Pnrr che poi vengono bocciati, i dirigenti comunali si distraggono facilmente. Ma davvero c’è da ridere?

CASERTA Quando si dice la disattenzione… Saranno le decine di migliaia di euro che sono finite nelle loro tasche (clikka qui per leggere l’articolo da noi pubblicato), sarà la stanchezza per i tanti progetti (bocciati dalla Regione Campania) per l’accesso ai fondi del Pnnr. Fatto sta che i dirigenti del Comune di Caserta hanno davvero la testa nel pallone. Lo dimostra quest’ultima determina, a firma del super, mega, blindatissimo dirigente Franco Biondi – la numero 414 del 09/03/2022 – con la quale si stabilisce la proroga del servizio di vigilanza non armata presso la sede comunale di Piazza Vanvitelli che, è stata letteralmente elargita “a mazzo trattativa diretta”.

No, non è uno scherzo, non è una nostra provocazione, ma è proprio l’oggetto della determina stessa, che trovate a margine di questo articolo, nel quale è scritto: “Servizio di vigilanza non armata presso le sedi comunali di Piazza Vanvitelli, Sant’Agostino, Belvedere di San Leucio e Cimitero. Affidamento a mazzo trattativa diretta MePA. CIG: Z76338CE42″. Fa ridere vero? Eh sì, anche perché “a mazzo” nulla è mai stato elargito dal Comune di Caserta. Non è certo la fortuna quella che serve per vincere le gare bandite dall’amministrazione di Carlo Marino.

Vi lasciamo alla piacevole lettura della determina. CLIKKA QUI SOTTO

20220309_045042_stampa