CASERTA. Rubate 4 auto in piazza Pitesti in piena serata

CASERTA – Un nuovo episodio di furti d’auto scuote la città di Caserta, con quattro veicoli rubati nella stessa zona e nella stessa serata. La notte scorsa, intorno alle 22:00, due Fiat 500 nuovo modello, una Toyota Yaris e una Fiat 500 vecchio modello sono state rubate in Piazza Pitesti, una delle piazze più frequentate della città.

Le forze dell’ordine, seppur ancora al lavoro per raccogliere prove e testimonianze, ritengono probabile che ad agire sia stata la stessa banda, viste le modalità simili e la tempistica dei furti. La vicinanza geografica dei veicoli rubati e l’orario ravvicinato fanno pensare che i criminali abbiano preso di mira il cuore della città, approfittando della consueta tranquillità della zona per agire indisturbati.

I proprietari delle auto, naturalmente attoniti e increduli, si sono ritrovati a fare i conti con un crimine che, purtroppo, sta diventando sempre più frequente nelle strade di Caserta. Ma al di là dell’amarezza e della frustrazione di chi ha visto scomparire il proprio veicolo, emerge una riflessione che riguarda la città e, più in generale, la criminalità in Italia.

Questi furti non sono episodi isolati, ma si inseriscono in un contesto più ampio di microcriminalità che, purtroppo, non riesce a guadagnare le prime pagine dei giornali. La delinquenza di strada, quella che riguarda direttamente la vita quotidiana delle persone comuni, non fa notizia, ma ha un impatto devastante sulla sicurezza e sulla serenità dei cittadini.