CASERTA SENZ’ACQUA. San Leucio e non solo con i rubinetti a secco

CASERTA – Una vasta interruzione del servizio idrico ha interessato, nella giornata del 30 giugno, le frazioni casertane di Briano, San Leucio, Sala e Vaccheria, lasciando senza acqua migliaia di residenti. Il blocco della fornitura, iniziato nelle prime ore del mattino, è proseguito fino a sera.

Secondo fonti locali, l’interruzione era legata a interventi di manutenzione sulla rete, ma non sarebbe stata accompagnata da alcun avviso ufficiale. In assenza di comunicazioni preventive, molti cittadini si sono trovati impreparati, in particolare nelle ore più calde della giornata, senza possibilità di accesso a soluzioni alternative.

Il disagio ha colpito famiglie, anziani e persone con necessità particolari, aggravato dalla mancanza di servizi sostitutivi come l’invio di autobotti o punti di distribuzione temporanei. Critiche sono state rivolte alla gestione dell’emergenza, ritenuta inadeguata soprattutto sul piano della comunicazione e del supporto alla popolazione.