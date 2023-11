CASERTA. Straordinari non pagati, i vigili urbani fanno causa al Comune

Biondi affida a Lidia Gallo la difesa dell’ente.

CASERTA. Stavolta non ci stanno proprio a chiudere un occhio, anzi due, sulle mancate corresponsioni da parte del Comune. E così i vigili urbani del capoluogo chiamano in causa proprio l’Ente di Palazzo Castropignano per ottenere 213mila euro. Il tutto emerge da una determina del superdirigente Franco Biondi: è lui ad affidare l’incarico all’avvocato comunale Lidia Gallo, per difendere il Municipio davanti ai giudici della sezione ‘Lavoro’ del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il tutto risale agli anni 2013.2014: i vigili urbani partecipano al progetto “Obiettivo Sicurezza Stradale ed Urbana” che,in un primo momento avrebbe dovuto essere finanziato con i proventi delle contravvenzioni. Dopo il dissesto finanziario, però, 106 vigili impegnati in quel progetto avevano fatto richiesta di entrare nella massa passiva dei crediti rivendicati (che ammontano a circa 213mila euro). Un’istanza respinta dall’Osl. Ma gli agenti hanno impugnato il diniego dell’amministrazione, rivolgendosi al giudice del lavoro. I vigili chiedono all’Osl di ammettere questi 213mila euro alla massa passiva del Comune.