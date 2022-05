CASERTA Un fondo per uscire dal dissesto, Paolo Santonastaso (Fdi): sugli immobili comunali da recuperare ancora 5 milioni di euro

Il consigliere d’opposizione sottolinea come “la giunta continui a navigare a vista. Da una parte ci si rivolge ad un fondo per tentare di alienare gli immobili comunali, dall’altra, si sentono sirene di futuri espropri”

CASERTA “L’idea del sindaco Marino di rivolgersi alla Invimit Sgr Spa per provare a sfruttare il patrimonio immobiliare comunale è, in astratto, condivisibile perché davvero è assurdo che la fuoriuscita dal dissesto non vede luce. Tuttavia – spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Santonastaso – devo ancora una volta constatare come la giunta continui a navigare a vista in maniera confusionaria e contraddittoria. Da una parte, infatti, ci si rivolge ad un fondo per tentare di alienare o comunque mettere a rendita gli immobili comunali, dall’altra, invece, si sentono sirene di futuri espropri, si pagano canoni per beni altrui senza nemmeno consentire alla cittadinanza di usufruirne e, soprattutto, non ci si dà una mossa per recuperare gli oltre cinque milioni di euro di canoni non pagati da privati, questione che il sottoscritto ha sollevato in tempi non sospetti”.