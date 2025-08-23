CASERTA. UOMINI VIOLENTI. Aggredisce la fidanzata e la minaccia “ti do fuoco”: ARRESTATO

CASERTA – La polizia di Caserta ha tratto in arresto un uomo di 52 anni per aver ripetutamente minacciato e aggredito la propria compagna. L’episodio, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine nella serata di ieri, venerdì, a Caserta, ha visto l’uomo promettere di darle fuoco, gettandola nel panico.

Le indagini hanno accertato che la donna aveva già subito numerosi episodi violenti, alcuni dei quali avvenuti davanti ai figli minori della coppia. L’arrestato, già noto per precedenti penali, è stato condotto nel carcere locale.